Ексмодель Victoria's Secret відмовилася від алкоголю на два роки і назвала несподівані плюси

Колишня модель Victoria's Secret 29-річна Бріджит Малкольм заявила, що після відмови від алкоголю на два роки вона почувається більш щасливою і позитивною.

За словами знаменитості, у неї стало набагато більше вільного часу протягом дня. Про це Малкольм повідомила на сторінці в Instagram-stories.

Як розповіла модель, вона також помітила інші переваги у відмові від алкогольних напоїв, особливо у своїй зовнішності.

"Крім цього гігантського прищика на підборідді, моя шкіра стала чистішою", – зазначила дівчина.

Модель помітила інші переваги у відмові від алкогольних напоїв, особливо у своїй зовнішності Скриншот

Вона додала, що її вага перестала коливатися і залишається стійкою. Крім того, модель добре спить, концентрується і у неї з'явилося більше впевненості в собі.

Малкольм зізналася, що раніше вживала алкоголь, щоб "справитися з проблемами". Дівчина підкреслила, що тепер вона прибрала зі свого життя вечірки і це допомагає їй досягти всіх поставлених цілей.

"У мене покращилися стосунки з моїми друзями, і я люблю людей такими, якими вони є, а не такими, якими я хочу їх бачити", – підсумувала модель.

Малкольм зізналася, що раніше вживала алкоголь, щоб "справитися з проблемами" Скриншот

Коротко про знаменитість:

Бріджит Малкольм – австралійська модель, яка найбільше відома тим, що з'являлася на двох показах Victoria's Secret Fashion.

Крім шоу, Малкольм також з'являлася в журналах, таких як Harper's Bazaar, Playboy та Elle.

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