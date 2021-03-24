Ексдружина Богдана розповіла, чому пішла на "Холостяк" і як захворіла на COVID-19 на шоу

Юля Ухіна
Юля Ухіна
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Анна Богдан зізналася, чому пішла на 'Холостяк 11'

Колишня дружина екскерівника Офісу президента Андрія Богдана Анна розповіла, що піти на проєкт "Холостяк 11" її підштовхнула сестра.

Такими подробицями жінка поділилася у своїх Instagram-stories, коли спілкувалася з підписниками. За словами Анни, після розлучення з Богданом вона не мала стосунків, тому вирішила спробувати знайти кохання на шоу (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Якби не моя сестра, мене б не було на цьому проєкті, вона наполягла, щоб я подала анкету. Я вирішила спробувати. Шоу "Холостяк" завжди підбирає хороших героїв", – написала вона.

Богдан зізналася, чому пішла на "Холостяк 11"

Анна також зізналася, що захворіла на коронавірус під час зйомок "Холостяка". Вона додала, що перенесла хворобу в легкій формі, але більше не коментувала цю тему.

Богдан заразилася коронавірусом на шоу "Холостяк"
Богдан перенесла коронавірус у легкій формі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у першому випуску реаліті "Холостяк 11" з'явилася учасниця Анастасія з Дніпра, яка, як виявилося, є порноакторкою під псевдонімом Адель.

  • Крім того, під час прем'єрного випуску реаліті "Холостяк" між головним героєм Михайлом Заліваком і учасницею Анною стався перший поцілунок. Чоловікові дуже сподобалася оригінальна поява дівчини.

  • Українська актриса, головна героїня реаліті "Холостячка" Ксенія Мішина поділилася враженнями від "Холостяк 11" і висловилася про учасниць проєкту. Вона зізналася, що деякі дівчата поводяться нешанобливо до себе, без цінності.

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