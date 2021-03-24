Ексдружина Богдана пояснила, чому не захотіла брати прізвище колишнього глави АП

Колишня дружина екскерівника Офісу президента Андрія Богдана Анна заявила, що не стала брати прізвище колишнього чоловіка через те, що в неї не було бажання займатися заміною документів.

Про це учасниця романтичного шоу "Холостяк" написала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Також вона додала, що в Україні прізвище Богдан трапляється досить часто.

"По-перше, я не хотіла займатися заміною документів. По-друге, є безліч жінок із прізвищем Богдан. І це ж не означає, що всі вони були одружені з Андрієм Богданом", – пояснила детальніше жінка.

Зазначимо, що Анна активно веде блог у соціальних мережах, де часто публікує свіжі фотографії. Наприклад, раніше в своїх stories вона розповіла, що взяти участь у проєкті "Холостяк 11" її підштовхнула сестра.

А от наскільки тривалими були романтичні стосунки Андрія Богдана та Анни, залишається таємницею. Однак відомо, що екскерівник Офісу президента до весни 2019 року був у шлюбі з Ольгою, яка нині займається підприємництвом. У пари четверо дочок: Анастасія, Вікторія, Софія і Катерина.

Відповідь Анни Богдан в Instagram. instagram.com/hannastorozhuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексдружину Андрія Богдана помітили з іншим чоловіком поза проєктом "Холостяк 11". Дівчину бачили в одному із супермаркетів із незнайомим хлопцем.