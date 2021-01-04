Єгорова про "дресуру" російськомовних в Україні: мову намагаються забити камінням

Українська телеведуча Сніжана Єгорова, яка відома своїми скандальними висловлюваннями на політичну тематику, заявила що в Україні "дресирують" російськомовних людей, а саму мову намагаються "забити камінням". Також вона осоромилася, назвавши персонажа роману Олександра Пушкіна, Євгенія Онєгіна, російським автором.

Зокрема, за словами Єгорової, вона захищатиме право людей розмовляти в Україні російською, тому що вони мають право спілкуватися тією мовою, якою спілкувалися зі своїми матерями. Про це йшлося в ефірі телеканалу ZIK (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Саме зараз намагаються російську мову забити камінням. Я захищаю право людей бути собою і спілкуватися тією мовою, якою з тобою говорила мати, яка тебе любила, співала тобі колискову... У дуже багатьох людей уже немає мами, немає тата. Але ці люди вже ніколи не приймуть того примусу. Тому що ми – люди, а не собаки, і нас не повинні дресирувати. Ми повинні одне одного розуміти тією мовою, якою розмовляє наша душа", – заявила Єгорова.

Єгорова висловилася про російську мову в Україні. 24 Канал

Водночас вона зазначила, що всі читали Олександра Пушкіна і Євгенія Онєгіна російською, назвавши останнього "автором" (Онєгін є вигаданим героєм роману Пушкіна. – Ред.).

"Мова повинна бути мовою любові. Якщо ти любиш людей, якщо ти любиш землю, хочеш віддати щось, то неважливо, якою мовою ти говориш. Тому що люди відчувають цей поштовх, вони відчувають атмосферу. А коли люди, нібито красиві, впевнені в собі, які отримали все у своєму житті саме завдяки іншій країні (СРСР. – Ред.), у якій вони навчалися безплатно, у якій вони здобували вищу освіту, у якій вони читали Пушкіна, Онєгіна і всіх таких інших авторів, які є частиною нашої свідомості, вони зараз намагаються самі себе загнати в глухий кут для того, щоб сказати нам, що ми повинні піти за ними", – підсумувала Єгорова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сніжана Єгорова заявила, що чинна влада "знущається з народу України", ухвалюючи нераціональні рішення щодо боротьби з коронавірусом у країні.