Єфросиніна розплакалася в прямому етері після запитання про старшу доньку

Українська телеведуча Маша Єфросиніна розплакалася в прямому етері через свою старшу доньку Нану. За словами знаменитості, зараз вона навчається в Канаді.

Так, ведуча зізналася, що дуже болісно переносить розлуку з донькою. Про це Єфросиніна повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Телезірці в прямому етері поставили запитання про доньку, на що та розповіла, що вже два дні їй здається, що вона помирає, і з цим жінка нічого вдіяти не може.

Після цього ведуча вирішила припинити етер, оскільки їй потрібна була пауза, щоб заспокоїтися.

Варто відзначити, що багато шанувальників почали підтримувати зірку. Єфросиніній порадили частіше спілкуватися з донькою Наною через відеозв'язок.

Маша Єфросиніна розплакалася Скриншот

Нагадаємо, Маша Єфросиніна – це українська телеведуча, актриса, громадська діячка, почесна посолка ООН в області народонаселення в Україні.

Вона вже 12 років живе в шлюбі з Хромаєвим Тимуром – він фінансист, син заслуженого тренера України та СРСР з баскетболу Зураба Хромаєва.

У подружжя двоє дітей – донька Нана і син Олександр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Маша Єфросиніна заявила, що заразилася коронавірусом. Знаменитість докладно розповіла шанувальникам про своє самопочуття.