Єдина дочка Філіпа прокоментувала смерть принца

Єдина дочка королеви Єлизавети II і принца Філіпа принцеса Анна вперше відреагувала на смерть батька.

Відповідний лист опубліковано на сторінці королівської сім'ї в Instagram, в якому йдеться, що герцог Единбурзький був для неї прикладом.

"Я розуміла, що колись батько помре, але насправді до такого не можна бути готовим. Він був моїм учителем, прихильником і критиком, його приклад життя і служби я хотіла б наслідувати. Його здатність звертатися до кожної людини як до індивідуальності наклала відбиток на всі заходи, в яких герцог брав участь", – написала вона.

Дочка вважає за честь йти по стопах герцога Единбурзького, і їй було приємно підтримувати батька в його діяльності. Анна зазначила, що принц Філіп значив багато як у Великобританії, так і в країнах Співдружності і в усьому світі.

"Хотіла б підкреслити, наскільки сім'я цінує послання і спогади великої кількості людей, життя яких принц також торкнувся. Він залишив спадщину, яка може надихнути нас усіх", – додала принцеса.

Нагадаємо, принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. Його поховають в саду Фрогмор на території Віндзорського замку. У Британії оголосили національну жалобу.

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