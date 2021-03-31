Джамала зізналася, що після пологів булінгу на її адресу не було меж

Українська співачка і актриса кримськотатарського походження Джамала заявила, що зіткнулася з цькуванням через те, що набрала зайві кілограми після вагітності. Вона додала, що негативні коментарі могли довести її до сліз.

Про це виконавиця розповіла в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Булінг просто не має меж. Після народження дитини мене це дуже зачіпало, навіть до сліз доходило. Мені постійно говорили, мовляв, "дивись, одна народила місяць тому і вже худа, а ти все жереш". Іноді я просто видаляю подібні коментарі", – розговорилася зірка.

Чоловік знаменитості Сеіт-Бекір підтримує Джамалу в ситуації, що склалася і каже, що вона просто не повинна реагувати на булінг на свою адресу.

Коротко про знаменитість:

Джамала – народна артистка України, випускниця Національної музичної академії України. Виконує пісні в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп та електро, а також бере участь в оперних постановках і шоу.

У 2016 році стала переможницею на 61-му конкурсі пісні "Євробачення 2016" в Стокгольмі з піснею "1944".

Як повідомляв OBOZREVATEL , Джамала відверто розповіла про булінг через її зовнішность. Вона зізналася, що в 17 років у неї було безліч комплексів щодо фігури, носа та вух. Через це над артисткою сміялися і навіть зараз, за її словами, іноді на її адресу погано висловлюється.