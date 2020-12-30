Дружина Павліка: ми пережили скасування весілля, смерть і складне фінансове становище

Дружина українського артиста Віктора Павліка Катерина Реп'яхова підбила підсумки року. Вона зізналася, що з усіх 5 років, поки закохані разом, 2020-й став для пари найважчим. Адже вони пройшли через величезну кількість випробувань.

Так, за словами Реп'яхової, їм з чоловіком довелося пережити відсутність роботи, смерть, скасування весілля, складне фінансове становище. Однак, як зазначила жінка, попри всі ці складності, їхні відносини тільки зміцнилися. Такими подробицями Катерина поділилася на особистій сторінці в Instagram.

Також Реп'яхова зазначила, що 2020 рік показав, що вона кохає Віктора Павліка точно не за звання або гроші, в чому її часто звинувачували користувачі соціальних мереж.

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова Instagram Катерини Реп'яхової

"2020 рік для нас з чоловіком, однозначно, з усіх наших 5 років спільного життя – найважчий. Ми пережили відсутність роботи, смерть, скасування весілля, складне фінансове становище... Але цей рік показав, що я кохаю свого чоловіка точно не за звання або кількість грошей, як багато хто мені дорікав. Ми стільки всього пережили, але стали тільки сильнішими... 2021 рік обіцяє бути добрим, світлим та позитивним. Нам тепер нічого не страшно", – написала дружина Павліка.

Катерина Реп'яхова і Віктор Павлік Instagram Катерини Реп'яхової

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