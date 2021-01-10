Дружина Монатіка показала відео з відпочинку на Мальдівах із синами

Дружина відомого українського виконавця MONATIK'a (Дмитра Монатика) Ірина Демічева показала яскравий ролик із синами під час відпочинку на Мальдівах. Дружина артиста похвалилася успіхами дітей у плаванні.

На офіційній сторінці в Instagram Ірина опублікувала відео з Мальдівських островів, на якому видно, як Монатік учить синів плавати. Дружина знаменитості підписала ролик, що неймовірно щаслива успіхам своїх дітей.

"У період, коли меншенький Платоша активно вчиться плавати напередодні своїх чотирьох років, Данечка у свої п'ять років із ластами перепливає басейн. Щира гордість і сльози щастя на очах. Усім щиро бажаю діток – це найбільше щастя, яке може відчути людина. Ми щасливчики. З вдячністю і любов'ю", – написала Ірина в Instagram.

Прокоментувати успіхи дітей вирішив і сам Монатік, опублікувавши зворушливий пост в Instagram.

"Моя гордість і мегалюбов. Даня у свої п'ять уже людина-амфібія і найшвидший серед нас велосипедист! А Платон у свої майже чотири стрімко і сміливо підвищує статус аквамена і любов до танців... найкращий у макарені!" – зазначив артист у фотоблозі.

До речі, Дмитро Монатик і його дружина Ірина виховують двох дітей: 5-річного Данила і 3-річного Платона. Протягом тривалого часу зіркова пара не показувала своїх дітей публіці й не ділилася в соцмережах фото, на яких видно їхні обличчя.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, MONATIK (Дмитро Монатик) оприлюднив архівні світлини, на яких зображений його старший син Данило.