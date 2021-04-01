Дорофєєва встановила рекорд зі своїм дебютним мініальбомом

Українська співачка Надя Дорофєєва встановила рекорд зі своїм мініальбомом Dofamin. Вперше в історії синглових чартів всі 5 пісень з дебютної платівки артистки потрапили в рейтинг ТОП-10 на ключових стрімінгових майданчиках (Apple Music, Spotify, YouTube Music).

Про це повідомляється на офіційній сторінці CULTURE Ukraine в Instagram. Треки "Gorit", "Vecherinka" і "A tebe po..." очолили першу трійку найпопулярніших треків в Україні. А сингли "Zavisimost" і "Bam bam" – п'яту і десяту рядки (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Треки з мініальбому Дорофэєвої увійшли в ТОП-10 всіх українських чартів Instagram CULTURE UKRAINE

Ссольний проєкт DOROFEEVA став справжнім digital-відкриттям року. Артистка першою у 2020 році посіла перше місце в головному чарті Apple Music України й утримувала його протягом 21 дня, очолила iTunes та увійшла в топ-100 світового Shazam. На YouTube кліп Наді та трек Gorit набрав вже понад 17 мільйонів переглядів.

Прем'єра дебютного мініальбому Dofamin відбулася 19 березня. Live-відео до EP зібрало 1,5 млн переглядів на YouTube.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Надя Дорофєєва зізнавалася, що не була впевнена в успіху сольного проєкту. За її словами, гурт "Время и Стекло" розпався у вкрай складний для світового шоу-бізнесу період.