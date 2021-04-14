Дорофєєва відіграє свій перший сольний концерт у Києві

Популярна співачка Надя Дорофєєва вирушить у всеукраїнський тур dofamin. Він почнеться з концерту в Києві, який відбудеться 5 червня 2021 року в КВЦ Парковий.

Подробицями ексклюзивно з OBOZREVATEL поділилася пресслужба артистки. Зазначається, що під час виступу Дорофєєва вперше заспіває нові пісні з майбутнього альбому (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Дебютний мініальбом dofamin став основним джерелом натхнення концертного туру, але крім треків із EP і gorit, який виявився для багатьох улюбленим, я вперше заспіваю нові пісні з майбутнього альбому. Я покажу повну концертну програму і познайомлю вас з усією своєю командою – в безпечному open-air форматі", – зазначила Надя.

Дорофєєва виступить в Києві пресслужба

До речі, квитки на київський концерт Дорофєєвої вже надійшли в продаж на сайті kontramarka.ua.

Коротко про знаменитість:

Надя Дорофєєва – популярна українська виконавиця, яка починала свою кар'єру з участі в гурті "Время и Стекло". Наприкінці минулого року вона випустила перший сольний трек "Gorit": за кілька днів новий хіт набрав мільйони переглядів на Youtube.

Прем'єра дебютного мініальбому Дорофєєвої dofamin відбулася 19 березня 2021 року. Live-відео до EP зібрало 1,5 млн переглядів на YouTube.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Надя Дорофєєва встановила рекорд зі своїм мініальбомом dofamin. Вперше в історії синглових чартів усі 5 пісень із дебютної платівки артистки потрапили в рейтинг ТОП-10 на ключових стримінгових майданчиках (Apple Music, Spotify, YouTube Music).