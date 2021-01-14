Дорофєєва розповіла, як серйозно посварилася з Дантесом

Українська співачка Надя Дорофєєва розповіла, що одного разу між нею та її чоловіком Володимиром Дантесом відбулася велика сварка через їжу. За її словами, в той момент вона дуже образилася на коханого.

Так, артистка посварилася з чоловіком через хліб і їй було неприємно. Про це вона розповіла в шоу "Еда Дурнева" на YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як повідомила Дорофєєва, близько 6-7 років тому з'явився гречаний хліб і він продавався лише в одному магазині в Києві. Тоді вона попросила Дантеса поїхати і купити його, на що той відповів: "За 37 гривень? Ти що, охр**іла взагалі?".

Знаменитість відповіла, що в той період життя пара дуже рахувала гроші. Але з часом вони почали добре заробляти.

"Але тоді ми посварилися з ним через хліб. Мені було неприємно", – підсумувала співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український співак Володимир Дантес поділився пікантним фото своєї дружини Наді Дорофєєвої, на якому вона позувала повністю голою.