Донька Меладзе потрапила в лікарню з переломом шиї

Молодша донька російського виконавця Валерія Меладзе Аріна на Різдво зламала шию і опинилася в лікарні. За словами дівчини, вона дуже засмучена.

Про травму донька знаменитості повідомила на своїй сторінці в Instagram в stories. Однак пізніше вона видалила кадри. Про це пише "СтарХит".

Як стало відомо, дівчина опублікувала знімки з лікарні і написала, що засмучена тим, що так почався її 2021 рік.

"Прекрасний початок нового року", – підписала один із кадрів Аріна і додала смайлик, що плаче.

Аріна Меладзе зламала шию Скриншот

Варто зазначити, що пізніше донька Меладзе подякувала всім за слова підтримки і зазначила, що все не так погано, як могло бути. За її словами, вона зламала один хребець.

Аріна Меладзе опинилася в лікарні через травму шиї Скриншот

Нагадаємо, Валерій Меладзе – російський співак, актор, продюсер і телеведучий.

Перша дружина – Ірина Меладзе (Малухіна) . Валерій і Ірина оформили шлюб у березні 1989 року. 21 січня 2014 року пара розлучилася.

У шлюбі у них народилися доньки Інга, Софія та Аріна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський співак Валерій Меладзе знову поскаржився на заборони концертів для артистів через пандемію коронавірусу.