"Дизель шоу" показали закулісся новорічної програми, яка повалила "Квартал 95"

Відома гумористична студія " Дизель шоу ", яка обійшла "Квартал 95" по результатам пошуку в новорічну ніч, показала в соцмережах закулісся своєї святкової програми.

На офіційній сторінці в Facebook "Дизель шоу" опублікували ролик, в якому були показані робочі моменти зі знімального майданчика новорічного концерту. У відео коміки не тільки продемонстрували сам процес створення шоу, але і передали важливі слова до Нового року всім телеглядачам.

"За останній рік наше життя, як і ваше, напевно досить серйозно змінилося. Тому прямо зараз ми приступимо до зйомок нашого концерту, щоб потім прийти в ваш будинок і розвеселити вас", – говорив в відео Єгор Крутоголов.

Крім того, в відео коміки акцентували увагу на тому, щоб українці берегли себе, своїх рідних і близьких і заявили що "гумор лікує".

До слова, днями українці в мережі пояснили, чому дивилися "Дизель шоу" замість "Кварталу 95" в новорічну ніч. Як виявилося, через політичні переконання і зв'язку " Кварталу " з президентом України Володимиром Зеленським, рейтинг переглядів їхніх концертів істотно впав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше новорічний номер "Дизель шоу" звинуватили в плагіаті. У мережі помітили, що один з номерів студії дуже схожий на виступ російської команди КВН.