Дизайнера Олександра Венга звинуватили в сексуальних домаганнях до хлопців: подробиці скандалу

Софія Ковнір Люди 08:58, 30.12.2020

Відомого американського дизайнера Олександра Венга звинуватили в сексуальних домаганнях до хлопців-моделей. У мережі оприлюднили історії манекенників, до яких знаменитість "мав особливе ставлення".

Так, на одному з Instagram-акаунтів опублікували записи з життя нібито жертв Венга. Сам дизайнер поки ніяк не прокоментував інформацію (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами одного з користувачів мережі, якось на вечірці Венг постійно пропонував випити одному з манекенників. У підсумку хлопець не зміг відмовити дизайнеру і не пам'ятає, як опинився з ним в туалеті. Потім чоловік почав знімати з моделі штани та схиляв його до дій гомосексуального характеру.

Історія про домагання Венга
Instagram shitmodelmgmt
Сексуальні домагання Венга
Instagram shitmodelmgmt
Венг "мав особливе ставлення" до хлопців
Instagram shitmodelmgmt

Також стало відомо, що одного разу один із хлопців опинився з Венгом на вечірці, дизайнер схиляв його випити якомога більше алкоголю. В один момент модель перестав розуміти, що відбувається навколо, і опинився в ліжку з чоловіком.

За словами хлопця, після цього Венг почав стягувати білизну з нього і тягнувся головою до геніталій.

Венга звинуватили в сексуальних домаганнях
Instagram shitmodelmgmt
Дизайнера звинуватили в домаганнях до хлопців
Instagram shitmodelmgmt

Крім того, модель Оуен Муні опублікував відео, на якому відверто розповів, що раніше Венг домагався його без згоди хлопця.

Відзначимо, що інциденти відбувалися протягом декількох років. Сам дизайнер не коментує ситуацію.

Венга звинуватили в сексуальних домаганнях
Instagram shitmodelmgmt
Сексуальні домагання Олександра Венга
Instagram shitmodelmgmt
Венг домагався хлопців-моделей
Instagram shitmodelmgmt
Історія про домагання Олександра Венга
Instagram shitmodelmgmt

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірку серіалу "Черлідери", 21-річного американського актора Джеррі Харріса звинуватили в розбещенні неповнолітніх підлітків, а також виготовленні дитячої порнографії.

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