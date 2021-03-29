Дизайнер принцеси Діани розповів про її вбрання і напружений графік

Британський модельєр Брюс Олдфілд, який протягом десяти років створював унікальні вбрання для принцеси Діани, зізнався, що "кожен день вона одягалася так, як ніби збиралася на весілля" і це забирало у неї багато сил.

Про це чоловік розповів у своєму інтерв'ю виданню Sunday Telegraph (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Також дизайнер заявив, що йому було приємно дружити і співпрацювати з принцесою Уельською.

"Стосунки тривали майже 10 років. Це було дійсно важливо для мене. Принцеса Діана була ідеальним клієнтом. Але, озираючись назад, я розумію, що для неї це було важко і забирало багато сил і часу. Ми наряджали її так, ніби кожен вона день збиралася на весілля", – розговорився Брюс.

Олдфілд познайомився з принцесою Уельською через дитячий благодійний фонд Barnardo's – саме вона була президентом організації з 1984 по 1996 рік. Королівська особа часто з'являлася на різних заходах у вбраннях Брюса.

Принцеса Діана в сукні Брюса Олдфілда в 1983 році. Getty Images

Брюс Олдфілд з принцесою Діаною в 1988 році. Daily Mail

Принцеса Уельська сидить поруч з Олдфілдом. Daily Mail

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