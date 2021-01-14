Чоловік зірки 'Милих ошуканок' захворів на COVID-19: акторка зі сльозами зробила заяву

Популярна акторка, зірка серіалу "Милі ошуканки" Таммін Сурсок розповіла про те, що її чоловік Шон МакЮен захворів на коронавірус. За її словами, в лікарнях немає місць, а у чоловіка декілька днів трималася температура під 40.

Також кінозірка зазначила, що їй було дуже страшно. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram в stories (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як повідомила Сурсок, її чоловік важко переносить коронавірус. Вона підкреслила, що отримати хорошу медичну допомогу дуже складно.

Зараз її чоловікові легше і температура знизилася до 38,9.

Акторка вважає, що її коханий міг заразитися тільки в продуктовому магазині, оскільки їхня сім'я дотримувалася самоізоляції і рідко куди-небудь виходила.

Крім того, знаменитість закликала всіх носити маски та дбати про своє здоров'я.

Нагадаємо, Таммін Сурсок – південноафриканська та австралійська акторка та співачка.

У 2000 році дебютувала на телебаченні з роллю в серіалі "Будинки і в шляху", в якому знімалася до 2004 року.

З 2007 до 2009 року грала в серіалі "Молоді і зухвалі".

З 2010 до 2017 знімалася в "Милих ошуканках".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка фільму "Гаррі Поттер", британська акторка Джессі Кейв повідомила, що її тримісячний син отримав позитивний результат тесту на коронавірус і зараз госпіталізований.