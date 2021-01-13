Брюса Вілліса вигнали з магазину через відмову надіти маску. Відео

Американський актор Брюс Вілліс відмовився надіти маску в магазині у Лос-Анджелесі (США), через що співробітникам довелося попросити його покинути приміщення.

На момент інцидент на шиї у 65-річного актора була хустинка, але скористатися нею замість маски він теж не захотів. Про це очевидець розповів виданню Page Six.

Зірку "Міцного горішка" сфотографували, коли він йшов з магазину з порожніми руками. Представники Вілліса відмовилися коментувати інцидент, але сам актор вже зробив заяву – він вибачився, сказав, що "помилився" і закликав усіх носити маски та "бути в безпеці".

Брюс Вілліс потрапив в скандал через відсутність маски. Page Six

У той же час, вчинок Брюса Вілліса засмутив його фанатів. Багато з них висловилися в соціальних мережах, що Лос-Анджелес залишається епіцентром захворюваності коронавірусом в Каліфорнії, а кількість смертей від COVID-19 в місті перевищила 10 тисяч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Брюс Вілліс поголив свою дочку Таллулу налисо. Дівчина зняла це на камеру і опублікувала відео в соціальних мережах, чим здивувала шанувальників свого іменитого батька.