Брітні Спірс знову просить суд позбавити батька опікунства над нею: у чому суть конфлікту

Популярна співачка Брітні Спірс, яка вже кілька років не виступає на великій сцені, в черговий раз звернулася до суду з проханням позбавити свого батька статусу опікуна.

Видання Sky News з посиланням на документ повідомляє, що Джеймі Спірс став опікуном Брітні в 2008 році після того, як співачка потрапила в психіатричну клініку і позбулася батьківських прав. З тих пір і до 2019 року він і "володів" її життям. Саме Джеймі вирішував, хто може приходити в гості до зірки, як розпоряджатися її майном і хто буде працювати у неї в будинку.

А ось з 2019 року опікунство перейшло помічниці батька Джоді Монтгомері. Так як Джеймі за станом здоров'я вже не міг настільки контролювати свою дочку. Мабуть, Брітні сподобалася турбота Джоді і вона хоче, щоб жінка була її постійним опікуном.

Відзначимо, що в 2020 році Спірс вже подавала позов до суду, щоб позбавити свого батька опікунства. На засіданні адвокат зірки повідомив, що вона боїться свого батька. А також, за словами представника закону, співачка не повернеться на сцену, поки над нею "шефствує" Джеймі. Незважаючи на всі прохання, суд відмовив Брітні.

Потім шанувальники співачки запустили рух Free Britney. Особливо популярним він став після виходу документального фільму Framing Britney Spears. Фанати впевнені, що Брітні подає їм сигнали про порятунок за допомогою дивних відео в Instagram. На них артистка частіше у відвертому одязі робить дивні рухи, намагаючись танцювати. А також вона викладала в соціальну мережу кілька фотографій з речами червоного кольору і підписом "червоний". Шанувальники переконані, що вона знаходиться в небезпеці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Брітні Спірс показала рідкісне фото з підрослими дітьми. У артистки два сина - 15-річний Шон і 14-річний Джейден.