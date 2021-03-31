Брітні Спірс вперше прокоментувала документальний фільм про своє життя

Американська співачка Брітні Спірс заявила, що плакала два тижні після виходу документального фільму про неї – "Framing Britney Spears".

Знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram пост, в якому зізналася, що була збентежена тим, як творці картини висвітлили її життя та кар'єру. Брітні додала, що не дивилася фільм цілком, але навіть той маленький уривок, що їй вдалося побачити, ранив її.

"Моє життя завжди було предметом для спекуляцій. Мені було потрібно багато сил, щоб довіритися Всесвіту з усією своєю вразливістю і беззахисністю, тому що ЗМІ мене засуджували, ображали й збивали з пантелику, що відбувається і до цього дня... Я проплакала два тижні через цей фільм, і досі іноді плачу", – заявила співачка.

Брітні Спірс висловилася про присвячений їй документальний фільм Instagram Брітні Спірс

Вона додала, що попри всі труднощі, робить все, щоб "зберегти в собі радість, любов і щастя".

"Я тут не для того, щоб бути ідеальною. Ідеальною бути нудно. Я тут, щоб поширювати доброту", – зазначила Спірс.

Прем'єра документального фільму про Брітні Спірс "Framing Britney Spears" відбулася 5 лютого на платформі Hulu. У сюжеті розповідається про життя знаменитості, її кар'єру, батька, який взяв над нею повну опіку у 2008 році, і рух #FreeBritney.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американська співачка Брітні Спірс після тривалої перерви випустила раніше невиданий трек під назвою Swimming In The Stars.