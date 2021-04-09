Брежнєва вразила схожістю зі своєю сестрою. Фото

Відома українська співачка й акторка Віра Брежнєва здивувала своїх шанувальників неймовірною схожістю із сестрою Вікторією.

Відповідний кадр зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Так, на ньому артистка з молодшою сестрою виглядають ніби близнюки, тому що дуже схожі.

Знаменитість відображена на знімку в чорній кофті з довгими рукавами, коротких шортах і сонцезахисних окулярах. Завершують образ панама з яскравим принтом і бежева величезна сумка.

Вікторія Галушко вибрала вбрання схожих кольорів: атласну спідницю молочного відтінку, короткий топ і сонцезахисні окуляри. У неї на плечі практично така сама сумка, що й у сестри, тільки з невеликою відмінністю.

"Мені розповісти тобі треба, але не зараз і не тут, краще поїдемо кудись, де сонечко є", – йдеться у підписі до фото.

Фанати теж помітили неймовірну схожість Віри з молодшою сестрою. Ось деякі їхні коментарі:

"Розпізнав тільки по сумках, у кого більша, той і старший!", "Які красуні, дві сестрички", "Хороші!", "Розкішні дівчата!".

Брежнєва із сестрою Вікторією. instagram.com/ververa

Коментарі фанатів. instagram.com/ververa

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кім Кардаш'ян показала, як виглядала із сестрою Кортні в підлітковому віці. На знімку дівчата позували ще зовсім юними. У них на обличчях мінімум макіяжу і тонкі брови, які раніше були в моді.