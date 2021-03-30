Брежнєва привітала доньку з 20-річчям і показала архівні фото

Юля Ухіна
Юля Ухіна
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Брежнєва привітала доньку з 20-річчям

Українська співачка Віра Брежнєва зворушливо привітала свою доньку Соню з 20-річчям. Артистка також показала архівні фото дівчини.

Відповідні знімки зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Брежнєва назвала доньку своєю "безмежною любов'ю, учителем і мотивацією" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"20 років тому ми зустрілися, і це було моє найперше справжнє усвідомлене щастя! Моя перша донечка, перша правнучка, внучка і племінниця в нашій родині... З днем народження, мій янголе!" – написала співачка.

Донька Брежнєвої Соня відзначає день народження
Віра Брежнєва з донькою Сонею
Донька Брежнєвої Соня в дитинстві
Брежнєва привітала доньку Соню з днем народження
Віра Брежнєва з донькою Сонею

Шанувальники приєдналися до поздоровлень. Вони побажали іменинниці здоров'я, багато кохання і щастя.

Шанувальники приєдналися до поздоровлень
Шанувальники приєдналися до поздоровлень
Шанувальники приєдналися до поздоровлень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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