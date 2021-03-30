Брежнєва привітала доньку з 20-річчям і показала архівні фото
Українська співачка Віра Брежнєва зворушливо привітала свою доньку Соню з 20-річчям. Артистка також показала архівні фото дівчини.
Відповідні знімки зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Брежнєва назвала доньку своєю "безмежною любов'ю, учителем і мотивацією" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
"20 років тому ми зустрілися, і це було моє найперше справжнє усвідомлене щастя! Моя перша донечка, перша правнучка, внучка і племінниця в нашій родині... З днем народження, мій янголе!" – написала співачка.
Шанувальники приєдналися до поздоровлень. Вони побажали іменинниці здоров'я, багато кохання і щастя.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Віра Брежнєва поділилася з шанувальниками зворушливим сімейним знімком. На ньому вона позувала разом з дорослими доньками – 20-річною Сонею і 11-річною Сарою.
Також Віра Брежнєва поділилася з шанувальниками фото, де вперше показала свого покійного батька.