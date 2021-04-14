Блогер розкрив вульгарний сенс пісні Macarena й засмутив користувачів мережі

TikTok-блогер під ніком Peakay81 розповів підписникам про справжній сенс пісні Macarena дуету Los Del Rio. Виявляється, слова треку розповідають про дівчину, яка проводжає свого хлопця в армію, а потім влаштовує секс утрьох з його друзями.

Відео, опубліковане на сторінці хлопця в соцмережі, набрало понад 1,2 млн переглядів й понад 304 тисяч лайків. За його словами, цю композицію часто включають на шкільних дискотеках, однак вона явно не для дітей (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Ви ніколи не повірите, але ця пісня про жінку, хлопець якої йде в армію, а вона влаштовує секс утрьох з його найкращими друзями. Без жартів. Погугліть. Якого біса!?" – заявив тіктокер.

Тіктокер розкрив справжній сенс пісні Macarena

Користувачі також здивувалися змістом пісні. Багато зазначили, що блогер "зіпсував їм дитинство", розкривши правду.

"Ти зіпсував мені дитинство"; "Братан, ми буквально танцюємо під цю пісню на весіллях"; "Ми так багато танцювали під цю пісню, я ніколи не знав", "Капець, а здавалася пісня нешкідлива", – написали вони.

Користувачі здивувалися змістом пісні

Користувачі здивувалися змістом пісні

Користувачі здивувалися змістом пісні

Користувачі здивувалися змістом пісні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогерка з ніком jessicaalvarez712 поділилася кадрами в TikTok, де показала себе разом зі своєю донькою. Глядачі не змогли зрозуміти, хто з них на відео хто.