Білик розповіла, як від її енергетики прорвало трубу в квартирі

Українська співачка Ірина Білик так голосно крикнула у себе вдома, що лопнула труба.

Отож артистка мало не затопила сусідів. Про інцидент Білик розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Так голосно крикнула, що лопнула труба і побігла вода... тепер ось чекаю дзвінка сусідів", – написала вона.

Зірка також поставила своїм підписникам питання.

"Як думаєте, це випадковість чи все-таки моя непередбачувана енергетика?" – запитала артистка.

"Тільки енергетика", "Непередбачувана енергетика. Овен – це гримуча суміш", "Енергія 100%", "Звичайно енергетика) все живе навколо", – відповіли їй шанувальники в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українська співачка Ірина Білик прокоментувала особисте життя свого старшого сина. Артистка заявила, що тепло ставитися до дівчини Гліба Аліси, але невісткою поки її не вважає.