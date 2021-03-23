Астаф'єва позувала в колготках у сітку й обтислому боді. Фото

Українська модель, співачка, акторка і колишня солістка групи NikitA Даша Астаф'єва приміряла зухвалий образ: чорне боді скомбінувала з колготками в сітку і шкіряним аксессуаром.

Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала відповідну фотографію. Вона позувала з виразним макіяжем, поклавши руки перед собою. В об'єктив зірка дивилася впевнено, а об'ємний рукав, який нагадував величезну квітку, додавав її образу ще більше загадковості (щоб дивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Однакові знімки виконавиця виклала у двох варіантах: кольоровому і чорно-білому.

"Приймай мене такою, яка є. І заспокійливе. Колір або Ч/Б?" – підписала кадри модель.

Шанувальники були в захваті від нового вбрання Астаф'євої, тому в коментарях залишають багато компліментів. Ось деякі з них:

"Красиво дуже. У кольорі ...", "Це можна витримати взагалі?", "Дуже класний шоколад! Гіркий, не менш ніж 82%", "Ракета", "І та, і інша".

Даша Астаф'єва позує в сміливому образі. instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва позує в новому образі. instagram.com/da_astafieva

Коментарі фанатів. instagram.com/da_astafieva

Коментарі фанатів. instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва стала відомою, вигравши титул Playmate of the Month ювілейного журналу Playboy (55th Anniversary Playmate). Також вона брала участь в українській "Фабриці зірок", була ведучою телеканалу М1. Крім цього, зірка з'явилася на обкладинці українського видання журналу Playboy і привернула увагу Г'ю Гефнера (1926 – 2017) – засновника і шеф-редактора журналу Playboy 2008 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Астаф'єва знялася у відвертій фотосесії. Вона позувала в прозорому гольфі-сітці, через який просвічувалися груди. Також на ній були короткі чорні шорти, довгі шкіряні рукавички і масивна прикраса на шиї.