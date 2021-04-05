Арешт голих дівчат у Дубаї може вдарити по відносинах ОАЕ та Ізраїлю – ЗМІ

Інцидент з арештом молодих дівчат за те, що вони позували повністю оголеними на балконі готелю в Дубаї, може завдати шкоди відносинам між ОАЕ та Ізраїлем, які були офіційно закріплені 15 вересня 2020 року.

Як повідомляє видання Daily Mail, жителі Еміратів надали моделям ізраїльські продукти із супермаркетів Дубая, а також освятили хмарочос Бурдж-Халіфа менорою для єврейського фестивалю вогнів у грудні минулого року.

Зазначається, що дівчата порушили закони ОАЕ про публічну порядність. Їм загрожує до шести місяців ув'язнення і штраф у розмірі п'ять тисяч дирхамів (близько 37 850 тисяч гривень).

Нагадаємо, серед 40 затриманих дівчат були 11 українок – із Києва, Жашкова, Запоріжжя.

Молоді дівчата позували повністю оголеними на балконі готелю в Дубаї

Раніше Ізраїль і Об'єднані Арабські Емірати досягли історичної мирної угоди, яка дозволить нормалізувати дипломатичні відносини між країнами.

У Вашингтоні відбулася історична церемонія підписання угод про нормалізацію дипломатичних відносин ОАЕ та Бахрейну з Ізраїлем. Зазначимо, до цього ОАЕ не визнавали право Ізраїлю на існування, обидві країни не мали дипломатичних або економічних зв'язків.

Раніше OBOZREVATEL публікував підбірку фото зірок, які випадково оголилися на публіці. Селебриті часто експериментують з епатажними образами, щоб розпалити інтерес глядачів. Однак іноді сукні спадають, рвуться або розстібаються в найвідповідальніший момент під прицілом камер.