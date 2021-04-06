Ані Лорак зізналася, що закохана і засвітила обручку на пальці
Українська виконавиця Ані Лорак, яка стала "Співачкою року" за версією російського журналу, заявила, що зараз закохана, а також у неї "присутні метелики в животі".
Відповідну заяву знаменитість зробила на премії "Прорив року". Про це пише видання "Собеседник".
Так, з'явилися чутки, що Лорак активно готується до весілля, а заручини у зірки нібито вже були. На заході журналісти помітили на пальці артистки обручку, але свій статус вона приховує.
"Це просто прикраса", – пояснила співачка.
Нагадаємо, у 2011 році Ані Лорак народила доньку Софію від чоловіка, турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу. У 2019 пара розлучилася. До речі, хрещеним батьком дівчинки є російський музикант, поп-король естради Філіп Кіркоров.
Раніше Ані Лорак засвітилася разом з колишнім чоловіком Муратом і донькою Софією в Москві. Вони відвідали презентацію треку Sugar підопічної Філіпа Кіркорова, співачки Наталії Гордієнко.
Ані Лорак – українська співачка, народна артистка України. Представляла країну на конкурсі пісні "Євробачення 2008" з композицією Shady Lady і посіла друге місце.
Як писав OBOZREVATEL раніше:
інформація про те, що Лорак вирішила розлучитися, з'явилася в жовтні 2018 року.
Позов до суду був поданий 4 грудня 2018 року, а перше засідання відбулося 24 грудня.
Брат співачки розповів подробиці, уточнивши, що донька Софія після розлучення повинна залишитися з матір'ю.
Пара офіційно розлучена з 31 січня 2019 року.