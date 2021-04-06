Ані Лорак зізналася, що закохана і засвітила обручку на пальці

Українська виконавиця Ані Лорак, яка стала "Співачкою року" за версією російського журналу, заявила, що зараз закохана, а також у неї "присутні метелики в животі".

Відповідну заяву знаменитість зробила на премії "Прорив року". Про це пише видання "Собеседник".

Так, з'явилися чутки, що Лорак активно готується до весілля, а заручини у зірки нібито вже були. На заході журналісти помітили на пальці артистки обручку, але свій статус вона приховує.

"Це просто прикраса", – пояснила співачка.

Нагадаємо, у 2011 році Ані Лорак народила доньку Софію від чоловіка, турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу. У 2019 пара розлучилася. До речі, хрещеним батьком дівчинки є російський музикант, поп-король естради Філіп Кіркоров.

Раніше Ані Лорак засвітилася разом з колишнім чоловіком Муратом і донькою Софією в Москві. Вони відвідали презентацію треку Sugar підопічної Філіпа Кіркорова, співачки Наталії Гордієнко.

Ані Лорак – українська співачка, народна артистка України. Представляла країну на конкурсі пісні "Євробачення 2008" з композицією Shady Lady і посіла друге місце.

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