Ані Лорак показала архівне фото з братами

42-річна українська співачка Ані Лорак, яка зараз проживає в Росії, поділилася з шанувальниками милим знімком з дитинства. На ньому вона зображена разом зі своїми старшими братами.

Відповідний знімок знаменитість розмістила на своїй сторінці в Instagram. Підписники Лорак засипали її компліментами (фото можна побачити нижче).

"Новий рік мого дитинства! Мої братики завжди були моїм захистом. Одна банда, одна сім'я!", – підписала кадр артистка.

Ані Лорак з братами Instagram Лорак

Шанувальники залишилися у захваті від архівного фото співачки. Вони засипали зірку коментарями і відзначили, що сімейні знімки з дитинства – найкращі.

"Яка гарненька! Дитячі фото найпрекрасніші", "Так схожі одне на одного", "О боже, які милі", "Це прекрасно, коли ти знаєш, що поруч є старший брат! Дуже класне фото!", "Ці очі, де завгодно дізнатися можна", "Які ви милі!" – пишуть користувачі у коментарях.

Ані Лорак засипали компліментами Скриншот

Шанувальники оцінили архівне фото Ані Лорак Скриншот

Ані Лорак зворушила мережу новим знімком Скриншот

Ані Лорак засипали коментарями під новим фото Скриншот

Нагадаємо, Ані Лорак – українська співачка, народна артистка України. Представляла країну на конкурсі пісні "Євробачення 2008" з піснею "Shady Lady".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Ані Лорак представила новий кліп на пісню "Страдаем и любим", і нарвалася на критику в мережі.