Ані Лорак похвалилася 'новим членом сім'ї'. Фото

42-річна українська співачка Ані Лорак, яка зараз проживає в Росії, показала шанувальникам фото з новим членом сім'ї – собакою за кличкою Тоша.

Відповідні знімки артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. За словами Лорак, нового вихованця так назвала її донька Софія.

Варто відзначити, що собака є породи мальтіпу. Це наполовину той-пудель, наполовину – мальтійська болонка.

Порода розцінюється як дизайнерська, але залишається не визнаною міжнародними кінологічними асоціаціями.

Крім того, собаки породи мальтіпу невеликих розмірів. Дорослі вихованці важать у межах 5 кг, а їх висота не перевищує 28 см.

Нагадаємо, Ані Лорак – українська співачка, народна артистка України. Представляла країну на конкурсі пісні "Євробачення 2008" з піснею "Shady Lady".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак поділилася з шанувальниками милим знімком з дитинства. На ньому вона зображена разом зі своїми старшими братами.