Андре Тан – про нову версію себе: я як вагітна жінка

Любов Блажко
Любов Блажко
Люди
2,6 т.
Андре Тан заявив, що відчуває себе як вагітна жінка

Український модельєр Андре Тан зізнався, що на даному етапі життя виношує нову версію своєї особистості, тому порівняв себе з вагітною жінкою. За його словами, він працює над переоцінкою цінностей.

Таку заяву чоловік зробив у прямому ефірі програми "Люди великого міста" на youtube-каналі Kyiv LIVE (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). Він додав, що йому завжди допомагали духовні практики.

"Я з 19 років займався хаджі-йогою. Зараз я більше перейшов на цигун, тому що це більше чоловіча практика. А взагалі, я зараз як вагітна жінка – виношую нову версію себе. Мені здається, кожен з нас повинен зробити "перепрошивку" всіх своїх цінностей ", – пояснив модельєр детальніше свою позицію.

Адре Тан сказав, що якщо раніше ділив людей на "поганих" або "хороших", то зараз навчився до всіх ставитися однаково.

Скріншот відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Андре Тан уперше розповів про смерть близької людини. Модельєр зізнався: про те, що його хрещена мама померла, йому повідомили за декілька хвилин до показу.

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