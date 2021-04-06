Alyona Alyona зізналася, скільки у стосунках і чому не показує хлопця

Українська реперка Alyona Alyona зізналася, що зустрічається зі своїм бойфрендом вже кілька місяців. Артистка додала, що її коханий є інтернет-персоною, тому вона не хоче оголошувати його широкій публіці.

Такими подробицями знаменитість поділилася в інтерв'ю програмі "Неймовірна правда про зірок". Alyona Alyona також зазначила, що рішення приховувати стосунки було обопільним: хлопець артистки не хоче, щоб йому дорікали у використанні її імені заради популярності (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Він би хотів всього домогтися сам і згодом сам себе відкрити", – пояснила реперка. До речі, в мережі вважають, що хлопця звуть Андрій.

Alyona Alyona розповіла про свого нового бойфренда скриншот з відео

Коротко про знаменитість:

Alyona Alyona – це українська хіп-хоп і реп-виконавиця. Тексти пише з дитинства, однак для широкої публіки представила їх тільки у віці 27 років, коли почала викладати відео на YouTube. 8 квітня 2019 року був випущений дебютний альбом виконавиці під назвою "Пушка". У 2020 році вона була учасницею шоу "Танці з зірками".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Alyona Alyona розповіла, що їх з коханим об'єднало кавування. Вона також опублікувала серію фото з бойфрендои.