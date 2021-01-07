90-річний Чапкіс знову потрапив до лікарні: син попросив молитися за нього

Олена Кордунова Люди 13:39, 7.01.2021

90-річний український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс вчергове потрапив до лікарні. До цього, в грудні 2020 року, артист був госпіталізований з двобічною пневмонією.

Про це повідомив його син Грег на своїй сторінці в Instagram. Він попросив шанувальників молитися за здоров'я його літнього батька.

Ніяких подробиць про стан відомого артиста Грег не опублікував.

Чапкіс потрапив до лікарні.
Instagram Грега Чапкіса

Нагадаємо, вперше Чапкіса госпіталізували з двостороннім запаленням легенів в грудні. Хореограф відразу ж здав тест на коронавірус і через два дні отримав негативний результат. Напередодні Нового року його виписали. Син артиста тоді заявив, що його батько почувається добре і ускладнень немає.

Сам Чапкіс з шанувальниками не спілкувався і лише опублікував селфі з лікарні. Пізніше він зізнався, що медики за них добре доглядали. Також Григорій Чапкіс зазначив, що після госпіталізації почав боятися смерті.

Григорій і Грег Чапкіс.
Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше син популярного 90-річного українського танцівника Григорія Чапкіса 41-річний Грег прокоментував шлюб батька з дружиною, молодше на 52 роки. Чапкіс-старший одружився на початку 2020 року.

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