51-річна Лопес позувала в порваній весільній сукні. Фото
Популярна американська актриса і співачка Дженніфер Лопес поділилася з шанувальниками фото, на яких позувала в порваній весільній сукні, панчохах і грубих черевиках на шнурівці.
Відповідні знімки 51-річна знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Вони були зроблені на зйомках фільму "Шлюб по зальоту" в Домініканській Республіці (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
"Сидячи біля моєї улюбленої лагуни", – написала Лопес.
Фанати прийшли в захват від нової публікації знаменитості. Вони засипали Дженніфер безліччю компліментів.
"Ого, дитинко. Красуня", "Мені подобається цей образ", "Ти маєш чудовий вигляд", "Королева", "Неймовірна", – написали люди.
Коротко про знаменитість:
Дженніфер Лопес – американська акторка, співачка, танцівниця, модельєрка, продюсерка і бізнесвумен. Уперше здобула популярність 1991 року як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Вона залишалася постійною учасницею колективу до 1993 року, поки не вирішила почати повноцінну акторську кар'єру. Свою першу головну роль Лопес отримала в біографічному фільмі про співачку Селену у 1997 році.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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