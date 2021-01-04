51-річна Дженніфер Лопес здивувала шанувальників обличчям без макіяжу. Відео

Софія Ковнір Люди 19:15, 4.01.2021 Оновлено: 19:48, 4.01.2021

Знаменита американська співачка та акторка 51-річна Дженніфер Лопес поділилася з підписниками в мережі відео, на якому продемонструвала своє обличчя повністю без макіяжу. Зірку засипали компліментами.

Відповідний ролик Лопес опублікувала на сторінці в Instagram. Зокрема, знаменитість представила свою нову колекцію косметики JLO Beauty (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, зірка провела прямий етер із шанувальниками, у якому зняла макіяж за допомогою косметики. Лопес використовувала різні засоби зі своєї лінійки й демонструвала ефект.

Дженніфер Лопес без макіяжу
Скриншот

У мережі шанувальники залишилися в захваті від природної краси артистки. Більшість засипала її компліментами

"Прекрасна!", "Ви маєте чудовий вигляд", "Така красива і мила", "Вау! Ви маєте приголомшливий вигляд", – пишуть люди в коментарях.

Лопес засипали компліментами
Скриншот
У мережі оцінили Лопес без макіяжу
Скриншот
Лопес без макіяжу здивувала шанувальників
Скриншот
Шанувальникам Лопес сподобалася зірка без макіяжу
Скриншот

  • Нагадаємо, що Дженніфер Лопес – американська акторка, співачка, танцівниця, модельєрка, продюсерка й бізнесвумен. Уперше здобула популярність у 1991 році як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дженніфер Лопес поділилася із шанувальниками пікантним фото, на якому позувала повністю голою.

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