42-річна Летиція Каста вчетверте стала мамою

Юля Ухіна Люди 09:54, 5.04.2021 Оновлено: 09:58, 5.04.2021

42-річна французька супермодель Летиція Каста вчетверте стала мамою. Знаменитість народила сина ще 17 березня, але приховувала це від сторонніх.

Про це повідомляє видання PurePeople. За словами інсайдерів, хлопчика назвали Азель. Його ім'я походить від єврейського слова, що означає "благородний". Батьком малюка є французький актор і режисер Луї Гаррель.

Летиція Каста вчетверте стала мамою
Instagram Летиції Касти

Летиція виховує ще трьох дітей: 19-річну Сатін від французького фотографа Стефано Седнуї, 14-річного Орландо і 11-річну Афіну від італійського актора Стефано Аккорсі, роман з яким тривав 10 років.

Летиція Каста і Луї Гаррель познайомилися і почали зустрічатися у 2015 році. У 2017 році зірки таємно зіграли весілля на острові Корсика. До речі, в актора є 13-річна донька Селін, яку він удочерив у попередніх стосунках.

Летиція Каста і Луї Гаррель

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американська актриса Торі Спеллінг показала кругленький животик і повідомила, що незабаром вшосте стане мамою. Публікація 47-річної артистки викликала суперечки в мережі.

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