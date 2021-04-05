30-річна Ріта Ора похвалилася формами у відкритому купальнику. Фото

Любов Блажко Люди 07:36, 5.04.2021 Оновлено: 07:48, 5.04.2021

Британська співачка, авторка пісень і акторка Ріта Ора позувала на сонячному знімку в купальнику з яскравим принтом.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Так, на знаменитості було вбрання, яке підкреслило пишні форми, а також акуратна підвіска на шиї та масивні сережки.

Виконавиця зробила селфі на вулиці: вона з'явилася зі скуйовдженим волоссям і легким макіяжем.

Шанувальники були в захваті від зовнішнього вигляду артистки, тому в коментарях залишають для неї багато компліментів. Ось деякі з них:

"Яка гарна!" "Ти маєш приголомшливий вигляд", "Сонячна і красива" "Вау! Ідеальні форми".

Ріта Ора позувала в купальнику.
instagram.com/ritaora
Ріта Ора з'явилася в купальнику.
instagram.com/ritaora
Коментарі фанатів.
instagram.com/ritaora
Коментарі фанатів.
instagram.com/ritaora

Коротко про знаменитість:

  • Ріта Ора – британська співачка, авторка пісень і акторка косоварского походження. У 2009 році з'явилася на "Бі-бі-сі" в шоу Eurovision: Your Country Needs You. Вона брала участь у відборі представника Великобританії на конкурсі пісні "Євробачення 2009".

  • Через деякий час зірка підписала контракт із лейблом Roc Nation. Співачка стала відомою особистістю після виходу синглу "Hot Right Now", який посів перше місце в хіт-параді Великобританії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кортні Кардаш'ян у купальнику влаштувала фотосесію на снігу. Вона позувала у відкритому вбранні, теплій довгій куртці і стильному взутті. А завершували образ величезний головний убір й акуратна підвіска на шиї.

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