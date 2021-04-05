30-річна Ріта Ора похвалилася формами у відкритому купальнику. Фото

Британська співачка, авторка пісень і акторка Ріта Ора позувала на сонячному знімку в купальнику з яскравим принтом.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Так, на знаменитості було вбрання, яке підкреслило пишні форми, а також акуратна підвіска на шиї та масивні сережки.

Виконавиця зробила селфі на вулиці: вона з'явилася зі скуйовдженим волоссям і легким макіяжем.

Шанувальники були в захваті від зовнішнього вигляду артистки, тому в коментарях залишають для неї багато компліментів. Ось деякі з них:

"Яка гарна!" "Ти маєш приголомшливий вигляд", "Сонячна і красива" "Вау! Ідеальні форми".

Ріта Ора позувала в купальнику. instagram.com/ritaora

Ріта Ора з'явилася в купальнику. instagram.com/ritaora

Коментарі фанатів. instagram.com/ritaora

Коментарі фанатів. instagram.com/ritaora

Коротко про знаменитість:

Ріта Ора – британська співачка, авторка пісень і акторка косоварского походження. У 2009 році з'явилася на "Бі-бі-сі" в шоу Eurovision: Your Country Needs You. Вона брала участь у відборі представника Великобританії на конкурсі пісні "Євробачення 2009".

Через деякий час зірка підписала контракт із лейблом Roc Nation. Співачка стала відомою особистістю після виходу синглу "Hot Right Now", який посів перше місце в хіт-параді Великобританії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кортні Кардаш'ян у купальнику влаштувала фотосесію на снігу. Вона позувала у відкритому вбранні, теплій довгій куртці і стильному взутті. А завершували образ величезний головний убір й акуратна підвіска на шиї.