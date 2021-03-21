10 найуспішніших і відомих людей із синдромом Дауна
21 березня в усьому світі відзначається Міжнародний день людини із синдромом Дауна. Цей день вибраний не дарма, оскільки у таких людей не дві, а три 21-і хромосоми.
Однак навіть така непроста хвороба, як синдром Дауна – не вирок. Існують ті, хто переступив і не підкорився цьому недугу – довели всьому світу, що вони такі самі люди, як і всі.
OBOZREVATEL зібрав 10 цікавих особистостей із синдромом Дауна, які досягли успіху і стали відомими людьми по всьому світу.
1. Паскаль Дюкенн
Хлопець із Бельгії відомий всьому світу як актор театру і кіно. Так, він знімався у фільмах "День восьмий", "Пан Ніхто" (в ролі двійника героя Джареда Лето) і "Тото-герой".
Крім цього, актору давали нагороду за найкращу чоловічу роль на Канському кінофестивалі, і він став командором ордена Корони (по суті – лицарем). Такої честі його удостоїв король Бельгії.
2. Меделін Стюарт
Австралійська відома модель із синдромом Дауна стала популярна 2015 року, коли дебютувала на модному подіумі.
Дівчині активно пропонують рекламувати одяг, косметику і сумки. Крім цього, вона також бере участь у модних показах і фотосесіях для журналів.
3. Джеймі Брюер
Американська акторка із синдромом Дауна стала відомою завдяки своїй грі в популярному серіалі "Американська історія жахів".
Також вона пробувала себе як модель: 2015 року дівчина взяла участь на тижні високої моди в Нью-Йорку і пройшлася подіумом у вбранні від дизайнерки Керрі Гаммер.
4. Пабло Пінеда
Відомий іспанський актор став першим жителем Європи із синдромом Дауна, який отримав університетську освіту.
Багато його знають як актора, який зіграв у фільмі "Я теж". 2009 року він отримав нагороду "Срібну мушлю" на Міжнародному кінофестивалі в Сан-Себастьяні за головну чоловічу роль.
5. Мелані Сегард
Дівчина із синдромом Дауна стала популярною завдяки своїй цілі: вона мріяла стати ведучою прогнозу погоди на телебаченні. У Facebook вона розгорнула кампанію і просила власників телеканалів дати їй можливість з'явитися на екрані.
Пізніше Мелані надійшли пропозиції від двох національних каналів. Так, дівчина вже дебютувала на France 2. А незабаром вийдуть інші передачі за участю Мелані.
6. Тім Гарріс
Хлопець зі штату Нью-Мексико став відомим завдяки закладу Tim's Place, який називають "найдружелюбнішим рестораном у світі".
Девіз його закладу: "Сніданки! Ланчі! Обійми!". З 2010 року Гарріс встиг особисто обійняти понад 60 тисяч осіб. "Обійми Тіма" входять у меню, вони вважаються "фірмовим блюдом" ресторатора і до того ж безкоштовні.
7. Карен Гаффні
Дівчина стала першою людиною із синдром Дауна, яка змогла переплисти Ла-Манш, попри паралізовану ногу. Також за плечима відомої спортсменки кілька рекордів: вона стала золотою медалісткою Паралімпійських ігор.
Крім того, вона також стала доктором Університету Портленда. Карен займається благодійністю, керує організацією, яка допомагає в адаптації дітей з обмеженими можливостями, зокрема із синдромом Дауна.
8. Рональд Дженкінс
Чоловік відомий у всьому світі як успішний композитор і музикант. З 2003 року під псевдонімом "Big Cheez" він почав публікувати свої композиції в мережу. Нині він є зіркою YouTube.
9. Паула Саж
Дівчина із Шотландії стала відома в усьому світі завдяки британському фільму "Після життя". Паула зіграла роль у кінострічці і отримала премію BAFTA в категорії "Найкращий дебют у кіно".
Також дівчина перебуває в двох міжнародних фондах, які надають юридичну підтримку.
10. Реймонд Ху
Чоловік став відомим завдяки своїм творчим здібностями. Використовуючи китайську методику, він малює тушшю і аквареллю на рисовому папері. Картини Реймонда дуже популярні – їх навіть продають на різних аукціонах.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, українка із синдромом Дауна перемогла в престижному конкурсі краси. Вона стала першою дитиною, хто представляв Україну в в міжнародному дитячому конкурсі краси Interbriliant World Spring із синдромом Дауна.