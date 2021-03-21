10 найуспішніших і відомих людей із синдромом Дауна

21 березня в усьому світі відзначається Міжнародний день людини із синдромом Дауна. Цей день вибраний не дарма, оскільки у таких людей не дві, а три 21-і хромосоми.

Однак навіть така непроста хвороба, як синдром Дауна – не вирок. Існують ті, хто переступив і не підкорився цьому недугу – довели всьому світу, що вони такі самі люди, як і всі.

OBOZREVATEL зібрав 10 цікавих особистостей із синдромом Дауна, які досягли успіху і стали відомими людьми по всьому світу.

1. Паскаль Дюкенн

Хлопець із Бельгії відомий всьому світу як актор театру і кіно. Так, він знімався у фільмах "День восьмий", "Пан Ніхто" (в ролі двійника героя Джареда Лето) і "Тото-герой".

Крім цього, актору давали нагороду за найкращу чоловічу роль на Канському кінофестивалі, і він став командором ордена Корони (по суті – лицарем). Такої честі його удостоїв король Бельгії.

Хлопець знімався у фільмах "День восьмий", "Пан Ніхто" (в ролі двійника героя Джареда Лето) і "Тото-герой" Associated Press

2. Меделін Стюарт

Австралійська відома модель із синдромом Дауна стала популярна 2015 року, коли дебютувала на модному подіумі.

Дівчині активно пропонують рекламувати одяг, косметику і сумки. Крім цього, вона також бере участь у модних показах і фотосесіях для журналів.

Меделін Стюарт рекламує одяг, косметику і сумки Associated Press

3. Джеймі Брюер

Американська акторка із синдромом Дауна стала відомою завдяки своїй грі в популярному серіалі "Американська історія жахів".

Також вона пробувала себе як модель: 2015 року дівчина взяла участь на тижні високої моди в Нью-Йорку і пройшлася подіумом у вбранні від дизайнерки Керрі Гаммер.

Джеймі Брюер грала в популярному серіалі "Американська історія жахів". Associated Press

4. Пабло Пінеда

Відомий іспанський актор став першим жителем Європи із синдромом Дауна, який отримав університетську освіту.

Багато його знають як актора, який зіграв у фільмі "Я теж". 2009 року він отримав нагороду "Срібну мушлю" на Міжнародному кінофестивалі в Сан-Себастьяні за головну чоловічу роль.

Пабло Пінеда зіграв у фільмі "Я теж" Associated Press

5. Мелані Сегард

Дівчина із синдромом Дауна стала популярною завдяки своїй цілі: вона мріяла стати ведучою прогнозу погоди на телебаченні. У Facebook вона розгорнула кампанію і просила власників телеканалів дати їй можливість з'явитися на екрані.

Пізніше Мелані надійшли пропозиції від двох національних каналів. Так, дівчина вже дебютувала на France 2. А незабаром вийдуть інші передачі за участю Мелані.

Мелані Сегард дебютувала на France 2 як ведуча donnaglamour.it

6. Тім Гарріс

Хлопець зі штату Нью-Мексико став відомим завдяки закладу Tim's Place, який називають "найдружелюбнішим рестораном у світі".

Девіз його закладу: "Сніданки! Ланчі! Обійми!". З 2010 року Гарріс встиг особисто обійняти понад 60 тисяч осіб. "Обійми Тіма" входять у меню, вони вважаються "фірмовим блюдом" ресторатора і до того ж безкоштовні.

Тім Гарріс відомий ресторатор Tim's Place ofpof.com

7. Карен Гаффні

Дівчина стала першою людиною із синдром Дауна, яка змогла переплисти Ла-Манш, попри паралізовану ногу. Також за плечима відомої спортсменки кілька рекордів: вона стала золотою медалісткою Паралімпійських ігор.

Крім того, вона також стала доктором Університету Портленда. Карен займається благодійністю, керує організацією, яка допомагає в адаптації дітей з обмеженими можливостями, зокрема із синдромом Дауна.

Карен Гаффні змогла переплисти Ла-Манш, незважаючи на паралізовану ногу thebeerchaser.com

8. Рональд Дженкінс

Чоловік відомий у всьому світі як успішний композитор і музикант. З 2003 року під псевдонімом "Big Cheez" він почав публікувати свої композиції в мережу. Нині він є зіркою YouTube.

Рональд Дженкінс успішний композитор і музикант, зірка YouTube скріншот з відео

9. Паула Саж

Дівчина із Шотландії стала відома в усьому світі завдяки британському фільму "Після життя". Паула зіграла роль у кінострічці і отримала премію BAFTA в категорії "Найкращий дебют у кіно".

Також дівчина перебуває в двох міжнародних фондах, які надають юридичну підтримку.

Паула Саж з'явилася у фільмі "Після життя" скриншот з відео

10. Реймонд Ху

Чоловік став відомим завдяки своїм творчим здібностями. Використовуючи китайську методику, він малює тушшю і аквареллю на рисовому папері. Картини Реймонда дуже популярні – їх навіть продають на різних аукціонах.

Реймонд Ху відомий художник, а його картини продають на аукціонах raymondhu.net

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, українка із синдромом Дауна перемогла в престижному конкурсі краси. Вона стала першою дитиною, хто представляв Україну в в міжнародному дитячому конкурсі краси Interbriliant World Spring із синдромом Дауна.