10 людей, які довели, що худі – не означає гарні

Усім нам знайомі люди, які все життя прагнуть схуднути, та нерідко це призводить до проблем зі здоров'ям.

Найчастіше сильно худе тіло, а також надмірна вага пов'язані з психологічними проблемами, але багатьом вдалося пройти всі труднощі на шляху трансформації. OBOZREVATEL зібрав фото, які довели, що худоба не завжди прикрашає тіло.

Танцівниця Маргарита вважала, що її успіх залежить від цифри на вагах. І чим меншими вони будуть, тим більше в неї шансів досягнути успіхів у кар'єрі. Дівчина довела себе до стану "анорексія".

Енні завжди займалася спортом і стежила за харчуванням. Але в підлітковому віці вона різко обмежила споживання вуглеводів і збільшила фізичну активність. Зміна в раціоні довела дівчину до анорексії. Дивлячись на себе в дзеркало, вона не почувалася повною, але все одно була незадоволена фігурою і вагою.

Футболістка Адріана шість років боролася з анорексією. Хвороба мало не вбила дівчину: вона важила 37 кілограмів. Спортсменка довела себе до такого стану через те, що в середній школі однокласники принижували її і обзивали хлопчиськом через спортивну фігуру.

Користувачі мережі Reddit часто діляться власними історіями набирання ваги.

"Я змирилася з думкою, що ніколи не зможу стати повнішою. А потім записалася в спортзал і переглянула свій раціон харчування " – пише дівчина з ніком aprilelyse.

Дівчина набрала свою омріяну вагу і тепер почувається набагато краще й сексуальніше.

Цьому чоловіку зараз 36 років і він нарешті в омріяній формі.

Дівчина набрала вагу з 33 до 52 кілограмів і пишається цим.

Чоловік тривалий час вважав, що худоба – це добре. Коли почав займатися спортом і набрав вагу, його життя змінилося – він став задоволений своїм здоров'ям і тілом.

Дівчина завжди хотіла схуднути, голодувала та ненавиділа себе. Коли почалися проблеми зі здоров'ям, вона вирішила відпустити гонитву за ідеальним тілом.

"Я нарешті вчуся любити своє тіло і намагаюся давати те, що йому потрібно. Я дивлюся в дзеркало і почуваюся щасливішою, ніж будь-коли" – поділилася з фоловерами користувачка з ніком odd_lexicon.

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