10 фото людей, які поводяться як безсмертні

Яна Сончковская Люди 19:01, 22.03.2021 Оновлено: 19:22, 22.03.2021

Деяким людям не вистачає гострих відчуттів і вони поводяться так, немов у них у запасі не одне життя. Екстремали підіймаються на ризиковано встановлені сходи і не бояться оголених проводів.

Відповідні знімки розміщено на порталі Reddit у спільноті OSHA. На них користувачі демонструють байдужість людей до техніки безпеки.

Автори цих публікацій закликають відповідально ставитися до свого захисту і не наражати на небезпеку здоров'я. OBOZREVATEL зібрав найбільш ризикових людей, які забули про страховку.

Чоловік добирається до вершини димоходу.

Чоловік підіймається на димохід.
Reddit/s1gnalZer0

"Звичайний" день будівельника проходить саме так.

Безстрашні будівельники ризикують життям.
Reddit/vaayb

Складається враження, що на цих чоловіків не діє сила гравітації.

Будівельники відпочивають.
Reddit/RookieRaceline

Ремонт даху міг закінчитися травмами.

Добре, коли вдома є майстер на всі руки.
Reddit/Slangin_yay

Дуже ризикові хлопці вигадали, як зафіксувати дерева.

Водій забув придбати стяжки, щоб зафіксувати дошки.
Reddit/ClutchingMyTinkle

Небезпечний перекур поряд із газовими балонами.

Куріння поруч із газом.
Reddit/Takka4k

Електрики прагнули поремонтувати лінію якнайшвидше.

Командна робота електриків.
Reddit/neteagle

Будівельники працюють на 6-му поверсі.

Страхування на високому рівні.
Reddit/Yasser_Mn

Небезпечне встановлення кондиціонера на даху 16-поверхівки.

Чоловік встановлює кондиціонер на хмарочосі.
Reddit/9999monkeys

Звичайний день електрика.

Чоловік замінює лампу в люстрі.
Reddit/th2ndchmst

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