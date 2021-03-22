10 фото людей, які поводяться як безсмертні

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
3,3 т.
Оригінальні способи страхування на висоті

Деяким людям не вистачає гострих відчуттів і вони поводяться так, немов у них у запасі не одне життя. Екстремали підіймаються на ризиковано встановлені сходи і не бояться оголених проводів.

Відповідні знімки розміщено на порталі Reddit у спільноті OSHA. На них користувачі демонструють байдужість людей до техніки безпеки.

Автори цих публікацій закликають відповідально ставитися до свого захисту і не наражати на небезпеку здоров'я. OBOZREVATEL зібрав найбільш ризикових людей, які забули про страховку.

Чоловік добирається до вершини димоходу.

Виглядає не дуже надійно.

"Звичайний" день будівельника проходить саме так.

Безстрашні будівельники ризикують життям.

Складається враження, що на цих чоловіків не діє сила гравітації.

Будівельники саме так проводять свій відпочинок.

Ремонт даху міг закінчитися травмами.

Добре, коли вдома є майстер на всі руки

Дуже ризикові хлопці вигадали, як зафіксувати дерева.

Водій забув придбати стяжки, щоб зафіксувати дошки

Небезпечний перекур поряд із газовими балонами.

Куріння вбиває

Електрики прагнули поремонтувати лінію якнайшвидше.

Чудова командна робота електриків.

Будівельники працюють на 6-му поверсі.

Страхування на високому рівні.

Небезпечне встановлення кондиціонера на даху 16-поверхівки.

Чоловік встановлює кондиціонер на хмарочосі.

Звичайний день електрика.

Чоловік замінює лампу в люстрі.

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