10 фото людей, які поводяться як безсмертні

Деяким людям не вистачає гострих відчуттів і вони поводяться так, немов у них у запасі не одне життя. Екстремали підіймаються на ризиковано встановлені сходи і не бояться оголених проводів.

Відповідні знімки розміщено на порталі Reddit у спільноті OSHA. На них користувачі демонструють байдужість людей до техніки безпеки.

Автори цих публікацій закликають відповідально ставитися до свого захисту і не наражати на небезпеку здоров'я. OBOZREVATEL зібрав найбільш ризикових людей, які забули про страховку.

Чоловік добирається до вершини димоходу.

"Звичайний" день будівельника проходить саме так.

Складається враження, що на цих чоловіків не діє сила гравітації.

Ремонт даху міг закінчитися травмами.

Дуже ризикові хлопці вигадали, як зафіксувати дерева.

Небезпечний перекур поряд із газовими балонами.

Електрики прагнули поремонтувати лінію якнайшвидше.

Будівельники працюють на 6-му поверсі.

Небезпечне встановлення кондиціонера на даху 16-поверхівки.

Звичайний день електрика.

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