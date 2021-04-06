Музична продюсерка Олена Мозгова оголосила Всеукраїнський вокальний конкурс "Live Voice"

Донька відомого українського естрадного співака, композитора-пісняра, народного артиста України Миколи Мозгового Олена оголосила про започаткування вокального конкурсу "LIVE VOICE – 2021".

"З огляду на те, скільки співаючих людей, різного віку, але нікому не відомих, чи зовсім маловідомих, хоче взяти участь у концерті найкращих пісень Миколи Мозгового я вирішила справедливим створити конкурс.

Жодних обмежень за віком, досвідом, спеціальною освітою. Важливо вміти гарно співати, мати харизму та артистичність.

Переможець отримує спеціально підібрану пісню Миколи Мозгового, професійне аранжування, запис у студії, якщо буде потрібно – заняття з найкращими педагогами з вокалу й акторської майстерності, комплексну підготовку до виступу на концерті, постановку номера, створення і втілення образу (костюм, зачіска, макіяж), власне, виступ на головній сцені країни 24 жовтня у концерті найкращих пісень Миколи Мозгового, зйомку, показ на телебаченні і права на використання пісні та відео.

Думаю, приз такий собі нічогенький.

Положення і документи всі в розробці, офіційний старт наступного тижня. Слідкуйте за моєю сторінкою.

Успіхів!"– зазначила у своєму дописі у соціальній мережі Олена Мозгова.

Як стало відомо "LIVE VOICE – 2021" проходитиме у кілька етапів. Подати заявку на участь можна на офіційному сайті конкурсу: https://livevoice.in.ua

Вже цього року завдяки Миколі Мозговому та вокальному конкурсу "LIVE VOICE" спалахнуть нові зірки, які виступатимуть разом із зірками на головній сцені країни і найдушевнішому концерті року – триб'ют-шоу "Найкращі пісні Миколи Мозгового".

Українська осінь така ж щедра, як душа Миколи Мозгового, яка живе у його піснях. Композитор і співак, який до нестями любив музику та мав талант проникати словом у душу, залишив для нащадків найголовніше – пам'ять про себе у піснях, які не можуть залишати нас байдужими. Ми впізнаємо їх із перших акордів, вони непідвладні часу і сьогодні залишаються справжніми перлинами в скарбниці української естрадної музики. Насолодитися творчістю, відчути усю велич та проникливість композицій Майстра слова та музики Миколи Мозгового у нових аранжуваннях – справжнє задоволення і доказ того, що талант непідвладний часу.

Українська осінь – це пісня Миколи Мозгового в особливій інтерпретації та виконанні найкращих сучасних зірок: MONATIK, Без Обмежень, Dzidzio, Zlata Ognevich, Олександр Пономарьов, Гайтана, DAVID, Міла Нітіч, Maxima, Марія Бурмака & Петро Чорний, Katya Chilly, Влад Ситнік, Luiku, Вікторія Васалатій, Іванка Червінська, BARLEBEN, Олена Мозгова та інші.

Завдяки трансляції на телеканалі "1+1" музичне дійство побачать мільйони глядачів.

Квитки на концерт-телезйомку є можливість придбати в офіційного партнера: https://kontramarka.ua/uk/koncert-pamati-mikoli-mozgovogo-55766.html

Слідкуйте за новинами конкурсу у соціальних мережах:

https://www.facebook.com/livevoiceinukraine

https://www.instagram.com/livevoiceinua

Любиш українську пісню? Вмієш співати і маєш намір показати свої здібності на великій сцені? – долучайся до Всеукраїнського вокального конкурсу "Live Voice"!