Кролик стрибнув "бомбочкою" в басейн і налякав хазяйку. Відео

У мережі показали веселе відео, на якому домашній кролик на прізвисько Сер раптово вирішив стрибнути в басейн, через що його хазяйка не на жарт злякалася.

Відповідний ролик опублікували в одному з Telegram-каналів. Момент самого стрибка зафіксувала камера відеоспостереження будинку (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, у кадрі видно, як тварина розважається на задньому дворі і різко стрибає в величезний глибокий басейн. Кролик розбігся і "бомбочкою" пірнув під воду.

"Ні! Не роби так!" – крикнула хазяйка пухнастика.

Після цього перелякана жінка почала швидко діставати чотирилапого, щоб він не потонув і не встиг наковтатися води. У підсумку кролик обтрусився і побіг гуляти далі.

У мережі показали момент стрибка кролика в басейн Скриншот

Раніше у мережі показали відео, на якому гігантська панда падає з дерев'яної платформи під час поїдання бамбукового листя. Це сталося в зоопарку Чунцина на південному заході Китаю.

Австралієць Ніл Вотерс поділився відео, в якому розповів, що виявив "сімейство" рідкісних тасманійських тигрів (тілацинів), які вимерли ще в 1936 році. Він сфотографував їх за допомогою фотопасток у дикій місцевості Тасманії.

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