Кіт заграв на піаніно і став зіркою мережі. Відео

У мережі з'явився кумедний ролик із котом у головній ролі, який "навчився" грати на піаніно. Його власниця відобразила цей момент і домашній улюбленець став зіркою інтернету.

Так, жінка під ніком Beeone94 опублікувала відео на платформі Reddit. Усього за кілька днів воно зібрало тисячі лайків і більше ніж 500 коментарів (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Уявіть, що вперше ви це почули посеред ночі", – підписала смішний ролик авторка.

Вона зізналася, що спочатку була шокована такою поведінкою тварини, але потім почала знаходити в цьому свої плюси. Зараз же і зовсім насолоджується несподіваним "талантом" кота.

Користувачі теж оцінили унікальні здібності улюбленця. Ось що вони пишуть із цього приводу:

"У цього кота набагато більше талантів, ніж у мене будь-коли було", "Кішка грає краще за мене, ха-ха","Розумний кіт! Кішки найкращі!", "Всі хочуть бути кішками...".

Кіт грає на піаніно. Скриншот відео

Коментарі користувачів. reddit.com/r/cats/comments

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