Харчишин: музикантів мають за повій, ми вимушені стояти на колінах

Українські артисти вимушені терпіти приниження і "стояти на колінах" перед державними органами, від яких залежить вирішення питання роялті в Україні – ліцензійної винагороди за авторський музичний продукт.

Про це в ефірі авторської програми журналіста Вадима Колодійчука "Гостре питання" на телеканалі Obozrevatel TV розповів співак, лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин.

"Можливо, думають, що музикант – це та ж сама повія, яку можна купити. Так, можна замовити виступ, але коли стосується гідності, то ми нею не торгуємо", – заявив він.

Зокрема, він розповів про досвід взаємодії "Української агенції з авторських та суміжних прав" з державними інститутами, зокрема, Міністерством економіки та Міністерством культури.

"Спочатку виглядало, що нас почули, на нас звернули увагу, нас долучили до напрацювань поправок до закону. Але коли зрештою ми прийшли за своїм, на нас там не чекали", – наголосив артист.

В цьому контексті він зауважив: "Чомусь думають, що музикант чи автор чи то з якимись вадами, чи в нього погані інтелектуальні здібності, щоб розібратись, чи він слабовольний, в нього не вистачить характеру, аби стояти за своє до кінця".

"Ми мусимо доводити, ходити різними кабінетами, писати різні листи. І це виглядає трохи принизливо, тому що ми говоримо про гроші, про власне приниження, про власну гідність. Це великий бар’єр, треба наступити собі на горло, щоб говорити про це публічно. Коли говориш про гроші, ти втрачаєш в іміджі, ти знецінюєш своє "я". Приниження – просити, приниження – стояти на колінах і вимагати своє", – пояснив Харчишин.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки на новорічних корпоративах можуть заробити українські зірки, зокрема, Оля Полякова, Макс Барських і Настя Каменських.