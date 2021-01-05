Колишня дівчина нового "Холостяка" розповіла про його зради і скандали, – ЗМІ

Ймовірна колишня дівчина головного героя реаліті "Холостяк 11" – бізнесмена з Харкова Михайла Заливака – оприлюднила подробиці їхніх стосунків і назвала чоловіка "закомплексованим нарцисом". Новий сезон "Холостяка" стартує в березні 2021-го.

Зокрема, екскохана Заливака написала в програму "Беспалов music" на YouTube, щоб викрити найбажанішого нареченого України. Вона повідомила, що чоловік нібито постійно зраджував її та поводився неналежно (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами джерела, пара зустрічалася пів року. Дівчина зазначила, що Михайло мав схильний до зрад, бо у нього багато комплексів, а завдяки великій кількості жінок йому вдавалося самостверджуватися.

Колишня нового "Холостяка" розповіла "правду" про нього. Скриншот відео

"Він непоганий хлопець, але має дуже багато комплексів і дуже залежить емоційно від своєї мами. Робить все, як вона скаже. Мене в стосунках він зраджував. Намагаючись самоствердитися, він женеться за кількістю, а не за якістю дівчат. Підкуповує своєю харизмою й очима, але поступово все зникає. Залишаються зради й вічні скандали", – розповіла про Михайла екскохана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний герой минулого, десятого, сезону шоу "Холостяк" Макс Михайлюк обрав серед усіх учасниць Дашу Ульянову. Пізніше пара повідомила, що після проєкту вони не залишилися разом.

Між 10-м і 11-м сезоном "Холостяка" канал СТБ також транслював реаліті "Холостячка" з головною героїнею – акторкою Ксенією Мішиною. У фіналі вона надала перевагу коміку і сценаристу студії "Квартал 95" Олександрові Еллерту.