Генетична особливість зробила кота зіркою мережі. Відео

Сіамський кіт прославився завдяки тому, що у нього величезні ікла. Вони з'явилися через генетичну мутацію.

Власниця тварини виклала на своїй сторінці в Tik Tok короткий ролик, в якому показала улюбленця (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).Така особливість зробила 13-річного Сабера справжньою знаменитістю, адже його унікальна зовнішність зацікавила багатьох.

Дівчина, яка забрала кота з притулку, розповіла, що раніше публікувала його фото в соціальних мережах з проханням забрати тварину до себе додому. Однак на пропозицію ніхто не відгукнувся, тому через тиждень вона забрала його сама.

Незважаючи на те, що спочатку через нового жителя виникли проблеми, оскільки дівчина живе в орендованій квартирі, зараз все налагодилося. За словами власниці кота, це він тільки на вигляд грізний, а так він дуже грайливий та ласкавий.

Генетична особливість зробила кота популярним Скріншот відео

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