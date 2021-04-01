'Євробачення-2021': глядачів пустять на шоу, але за умови

У залі проведення міжнародного конкурсу "Євробачення-2021", який відбудеться в Роттердамі (Нідерланди) 18-22 травня, офіційно можуть буту присутніми одночасно до 3500 глядачів.

Організатори повідомили, що глядачі будуть допущені на шоу, включаючи генеральні репетиції півфіналів і фіналу, йдеться в Telegram- каналі "Євробачення Україна".

Всі глядачі повинні будуть надати негативний тест на COVID-19, щоб потрапити в зал. У разі, якщо заповнюваність залу складе 3500 осіб, то це буде більше половини від числа глядачів, присутніх на шоу в Тель-Авіві в 2019 році.

Організатори вже визначили порядок виступу країн-учасниць в конкурсі. Так, представники України, група Go_A, вийдуть на сцену в першому півфіналі під номером 15.

З ними виступлять Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан і Мальта.

У другому півфіналі виступлять: Сан-Маріно, Естонія, Чехія, Греція, Австрія, Польща, Молдова, Ісландія, Сербія, Грузія, Албанія, Португалія, Болгарія, Фінляндія, Латвія, Швейцарія, Данія.

Раніше українська група Go_A презентувала новий кліп на пісню SHUM, з якої поїде на Євробачення від України. Вокалістка колективу зазначила, що обрізати первинну версію пісні, щоб адаптувати її для конкурсу, було непросто.

Дивіться короткий огляд всіх пісень першого і другого півфіналів:

Як повідомляв OBOZREVATEL, організатори Євробачення затвердили формат конкурсу на 2021. У травні він пройде по так званому сценарію "B" – з приїздом артистів в Роттердам, але з меншою кількістю журналістів і людей в команді кожного учасника.