Більшість туристів, плануючи мандрівку до Хорватії, першочергово обирають Дубровник із його величними кам'яними фортецями та середземноморським шармом. Однак через надмірний потік відпочивальників, високу щільність натовпу та суворі місцеві обмеження омріяна відпустка може втратити свій затишок.

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Чудовою альтернативою є курортне місто Опатія, розташоване на півночі країни на березі Кварнерської затоки. Як зазначає Travel Off Path, цей напрямок пропонує розкішну імперську атмосферу та насичену культурну програму за цінами, які восени виявляються приблизно вдвічі нижчими, ніж у популярних далматинських центрах.

Архітектурна спадщина та австро-угорський шик

На відміну від більшості прибережних міст Хорватії з їхніми вузькими брукованими вуличками та класичними кам'яницями, Опатія вражає естетикою Прекрасної епохи. Наприкінці XIX століття місто перетворилося на улюблене місце зимового відпочинку віденської аристократії, що принципово змінило його вигляд. Замість типової далматинської забудови тут постали величні вілли, вишукані палаци з кованими балконами та колонадами, а вздовж води простяглася мальовнича 10-кілометрова набережна Лунгомаре.

Головними перлинами міста є збудована у 1844 році Вілла Ангіоліна, де сьогодні функціонує Хорватський музей туризму, а також неокласичний готель "Кварнер" 1884 року випуску. На набережній гостей зустрічає знаменита скульптура "Діва з чайкою", що стала візитівкою затоки, а поруч розташована скромна церква Святого Якова XV століття. На північ уздовж узбережжя лежить колоритне рибальське містечко Волоско з вузькими вулицями й бароковими пам'ятками, яке виконує роль історичного ядра для гостей курорту.

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Ціни на відпочинок в Опатії

Восени вартість проживання та харчування в Опатії стає суттєво нижчою, ніж у Дубровнику чи Спліті. Залежно від рівня закладу, подвійний номер у тризірковому готелі біля моря обійдеться орієнтовно від $120 до $180 (4980-7470 грн) за ніч, а п'ятизіркові й розкішні комплекси коштуватимуть від $250 до $450 (10 375-18675 грн). Бюджетніші апартаменти чи гестхауси можна знайти за $80-130 (3320-5395 грн) за добу.

Головні історії дня

Середні витрати на харчування та дозвілля в Опатії:

Перекуси на винос (бурек, піца, сендвічі): $3-7 (125-290 грн);

Основні страви чи паста в ресторані: $18-28 (745-1160 грн);

Свіжі морепродукти: $23-30 (955-1245 грн);

Повноцінний обід із 3 страв на особу: $40-65 (1 660-2695 грн);

Напої (кава, пиво, келих вина): $2,5-10 (105-415 грн);

Коктейлі в барах: $9-15 (близько 375-625 грн).

Безпека та переваги осіннього сезону

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Хорватія залишається однією з найбезпечніших країн Європи з мінімальним рівнем злочинності, а в таких спокійних курортних зонах, як Опатія, ймовірність зіткнутися навіть із дрібними кишеньковими крадіжками є дуже низькою. Жовтень вважається ідеальним часом для візиту: денна температура повітря становить приємні 23°C, основний потік туристів спадає, а море залишається комфортним для відпочинку на пляжі Слатіна.

При цьому Опатія залишається живим містом цілий рік, де більшість закладів та інфраструктури продовжують працювати без сезонного закриття.

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OBOZ.UA писав про хорватський острів, який приглянувся туристам своїми пропозиціями для відпочинку.

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