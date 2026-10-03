В Іспанії надають гроші на купівлю будинку: які умови

У північному іспанському регіоні Ла-Ріоха діє програма фінансової підтримки молодих людей, які хочуть придбати або створити власне житло в невеликих населених пунктах. Залежно від чисельності населення громади субсидія може покривати від 20% до 40% вартості нерухомості.

Відео дня

Максимальна сума допомоги становить 40 тисяч євро (2,04 млн грн), однак для її отримання потрібно виконати низку умов. Як повідомляє видання idealista, програму започаткували для підтримки молодих мешканців та протидії скороченню населення сільських територій регіону.

Скільки можна отримати на купівлю житла

Програма "Revive" поширюється на населені пункти Ла-Ріохи, де проживає не більше 5000 людей. Розмір субсидії залежить від кількості мешканців конкретного населеного пункту: що меншим є населення, то більшу частку вартості житла може компенсувати регіональна влада.

У населених пунктах із населенням до 500 осіб можна отримати до 40% вартості нерухомості, але не більше 40 тисяч євро (2,04 млн грн).

Для міст і сіл, де проживає від 501 до 2000 людей, передбачена компенсація до 30%, максимальна сума якої становить 30 тисяч євро (1,53 млн грн).

Якщо ж населення становить від 2001 до 5000 мешканців, субсидія може покривати до 20% вартості, але не перевищувати 20 тисяч євро (1,02 млн грн).

Щоб отримати максимальні 40 тисяч євро (2,04 млн грн), житло має коштувати щонайменше 100 тисяч євро (5,10 млн грн). Водночас у червні 2026 року регіональна влада збільшила максимальну вартість об'єкта, який може брати участь у програмі, зі 180 тисяч до 220 тисяч євро (11,23 млн грн). Новий ліміт встановлений без урахування податків, а його перегляд пояснили зростанням вартості будівництва та нерухомості.

РЕКЛАМА

Хто може претендувати на виплату

Подати заявку можуть люди віком від 18 до 45 років, які мають громадянство Іспанії або іншої держави Європейського Союзу. Право на участь також поширюється на громадян Європейської економічної зони та Швейцарії. Для заявників із країн за межами цих територій необхідна чинна посвідка на проживання в Іспанії.

Головні історії дня

Існують і фінансові обмеження. Річний дохід домогосподарства не повинен перевищувати встановленого ліміту, який визначається на основі іспанського показника IPREM. Для 2026 року в умовах програми зазначено максимальний дохід на рівні приблизно 43 200-50 400 євро (2,20-2,57 млн грн) залежно від обставин заявника.

Придбаний або збудований будинок має використовуватися як постійне житло. Після придбання нерухомості, отримання дозволу на її експлуатацію або завершення будівництва заявник повинен повідомити відповідну адресу протягом трьох місяців.

РЕКЛАМА

Допомогу можна використати на будівництво та ремонт

Програма не обмежується придбанням готового будинку. Фінансування також передбачене для реконструкції наявної нерухомості або будівництва нового житла. При цьому на момент подання заявки заявник уже повинен мати відповідний будинок для ремонту або земельну ділянку, призначену для забудови.

Важливо, що субсидія не виплачується наперед. У разі купівлі житла кошти надають після перевірки права на допомогу та документального підтвердження угоди, а для будівництва чи реконструкції необхідно підтвердити завершення відповідних робіт. Заявку на допомогу при купівлі потрібно подати до підписання договору або не пізніше одного місяця після нього, тоді як для будівельних робіт звернутися по фінансування необхідно до їх початку.

РЕКЛАМА

Як подати заявку

Регіональні органи влади пропонують як цифрові, так і особисті канали:

Онлайн, через систему електронних заявок (Tramitar) на вебсайті уряду Ла-Ріохи.

Особисто, у відділі РАЦСу відповідного відомства або в інших уповноважених державних органах РАЦСу.

Програму "Revive" запустили у травні 2024 року для підтримки невеликих населених пунктів Ла-Ріохи та боротьби з депопуляцією. За цей час заявки подали понад 1600 людей зі 120 муніципалітетів, а бюджет програми збільшили з початкових 12 мільйонів до 15,1 мільйона євро (770,1 млн грн). Підтримка поширюється на придбання та будівельні роботи, завершені до 1 червня 2027 року, а заявки розглядають у порядку надходження, доки доступне фінансування.

OBOZ.UA писав, що Аргентина пропонує безплатне проживання за певних умов.