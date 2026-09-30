Жовтень – це чудовий період для подорожей, адже сезон шкільних занять вже розпочався, а до зимових свят ще далеко. На відміну від мінливої осінньої погоди вдома, багатство сонячних годин у багатьох куточках світу залишається стабільним.

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Крім того, осінні поїздки часто є суттєво вигіднішими для бюджету та дозволяють уникнути виснажливої літньої спеки. Від південноєвропейських міст до тропічних куточків Південної півкулі – перед мандрівниками відкривається чудова нагода поєднати пляжний релакс із багатою культурною програмою, зазначає видання independent.co.uk.

Севілья, Іспанія

Найжаркіше місто континентальної Європи у жовтні стає надзвичайно комфортним для прогулянок. Середня температура становить 21°C, а денні максимуми досягають приємних 27°C при семи годинах сонця щодня.

Мандрівникам варто дослідити мавританську спадщину у палаці Каса-де-Пілатос, відвідати Золоту вежу, палацовий комплекс Алькасар, а також величний Готський собор із вежею Хіральда. Для відпочинку чудово підійдуть набережна річки Гвадалквівір, парк Марії-Луїзи та площа Іспанії.

Валлетта, Мальта

Жовтень на Мальті належить до міжсезоння, проте столиця зустрічає гостей високими температурами близько 25°C та сімома годинами сонця на день. Місто, включене до спадщини ЮНЕСКО, вражає грандіозними фортифікаціями, собором Святого Івана, фортом Сент-Ельмо та Палацом Великого магістра.

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У портовій зоні склади XVIII століття перетворено на ресторани й магазини, а зелені зони представлені садами Барракки. Крім того, на початку жовтня у місті проходить щорічний мистецький фестиваль Notte Bianca.

Оаху, Гаваї, США

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Хоча всі гавайські острови вражають ідилічними пейзажами, Оаху виділяється високими температурами до 29°C та вісьмома годинами сонця щодня. Гонолулу поєднує риси сучасного мегаполіса, прибережні пляжі та тропічні ліси. Головною окрасою острова є білосніжні пляжі Вайкікі та Ланікай.

Сардинія, Італія

Італійський острів залишається чудовим вибором для останнього осіннього сонця із середньою температурою 18°C та максимальними показниками до 22°C (шість сонячних годин на день). На узбережжях Коста-Смеральда та Кала-Голорітце можна засмагати або займатися водними видами спорту у теплих морських водах.

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Окрім пляжів, острів приваблює мальовничими містечками (Альгеро, Боза, Сан-Теодоро) з середньовічними замками й кольоровими будинками, а також національними парками Асінара й Дженнардженту.

Кіпр

Кіпр є одним із найтепліших місць Європи у жовтні, пропонуючи середню температуру 23°C, денне тепло у районі 25°C та вісім годин сонця щодня. Острів має багату історію з античними та середньовічними пам'ятками, серед яких Гробниці королів, замок Колосс і стародавнє місто Куріон.

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Сучасний Кіпр приваблює прозорими пляжами, середземноморською кухнею та традиційними селищами, такими як Омодос і Лефкара.

Алгарве, Португалія

Південний регіон Португалії отримує стільки ж сонячного світла, скільки й Каліфорнія, гарантуючи у жовтні близько семи годин сонця на день та середню температуру 23°C.

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Алгарве славиться м'яким піщаним узбережжям та чудовими пішохідними маршрутами, зокрема старовинним паломницьким шляхом Via Algarviana. Любителям історії буде цікаво відвідати старе місто Фару та його унікальну Каплицю кісток.

Маврикій

Острівна держава в Індійському океані пропонує у жовтні ідеальну погоду із середньою температурою 22°C та денними максимумами до 27°C (вісім годин сонця). На коралових рифах популярними є дайвінг, сноркелінг, плавання, а також катання на каяках.

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На суходолі розташовані тропічні національні парки Блек-Рівер-Ґорджес і Касела, а містечка Флік-ан-Флак і Ґранд-Бе забезпечують комфортний денний і вечірній відпочинок.

Родос, Греція

Історичний острів Родос, де колись розташовувалося одне з див світу – Колос Родоський, у жовтні дарує вісім годин сонця на день та середньодобову температуру 22°C. Старе місто Родоса занесене до списку ЮНЕСКО та зберігає середньовічні укріплення і вузькі вапнякові вулички.

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Пляжі в Ліндосі та Фаліракі ідеально підходять для купання в Егейському морі, після чого можна завітати до місцевих таверн за традиційними мезе.

Кейптаун, ПАР

У жовтні в Кейптауні розпочинається весна, коли середня температура становить 20°C, а денні максимуми тримаються на рівні комфортних 22°C при дев'яти годинах сонця. Місто поєднує урбаністичний стиль з унікальною природою: тут розташовані райони V&A Waterfront, Кемпс-Бей, Бо-Каап, а поруч – Ботанічний сад Кірстенбош та національні парки.

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Для любителів активного відпочинку відкриті сходження на гори Левова Голова та Столова, з яких відкривається панорама на місто й піщані бухти.

Ріо-де-Жанейро, Бразилія

З наближенням південного літа температура у Ріо починає зростати (близько п'яти годин сонця на день), що робить жовтень вигідним місяцем для поїздки до пікового зростання цін. Класичний маршрут охоплює огляд статуї Христа-Спасителя, нічне життя у районі Лапа та прогулянки затишною Санта-Терезою.

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Серед культових пляжів міста виділяються всесвітньо відома Копакабана та мальовнича Іпанема.

OBOZ.UA писав, які азійські напрямки пропонують ідеальний осінній відпочинок.

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